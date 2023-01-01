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Olly's Medal Run

Olly's Medal Run

poki.com

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Виграйте всі олімпійські змагання в Olly's Medal Run! Цей спортивний виклик поєднує в собі кілька видів діяльності з літніх Олімпійських ігор. Ваш зірковий спортсмен може швидко бігати, стрибати через перешкоди та плавати з рекордною швидкістю. Після переходу в наступну зону ви повинні завершити абсолютно нову подію! Спробуйте виграти імпровізовані боксерські та футбольні матчі, щоб продовжувати збирати золото. Потім виберіть нову форму та виграйте медалі для іншої країни. Є так багато способів досягти перемоги!

Вебсайт: poki.com

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