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Quordle

Quordle

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Вебсайт: merriam-webster.com

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Вебсайт: merriam-webster.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quordle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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