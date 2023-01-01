Видаліть пари карт, щоб очистити всю колоду! У пасьянсі Poki Pyramid Solitaire кожна пара карт має дорівнювати 13. Ви можете будь-коли взяти окремих королів. Після того, як ви пройдете всю купу розіграшу, раунд закінчиться!

Вебсайт: poki.com

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