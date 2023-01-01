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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FlappyBird.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Грайте в Flappy bird тут онлайн безкоштовно. Натисніть на екрані або скористайтеся пробілом, щоб почати. Летіть з птахом якомога далі, не зачепивши трубу.

Вебсайт: flappybird.io

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