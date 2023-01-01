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Giraffe Winter Sports Simulator

Giraffe Winter Sports Simulator

poki.com

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Ви коли-небудь бачили, як жираф сповзає з лижної траси? У цій грі ви будете! Мета проста, змусити свого жирафа піти якомога далі! Це легше сказати, ніж зробити, коли ваш жираф літає та перевертається в повітрі. Хочете довести, що ваш жираф має задатки чемпіона? Змагайтеся з друзями в ігровому режимі для двох гравців. Елементи керування: Пробіл або клацання миші - Fly

Вебсайт: poki.com

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