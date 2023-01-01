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Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

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Eagle Ride - це швидка гра на спритність. Ви на спині орла летите через ліс. Стежте, щоб не врізатися в дерева чи інші стовпи, оскільки ваш птах не виживе. Пробирайтеся крізь дерева та встановіть високий бал! Ви можете вибрати з трьох режимів: класичний, божевільний і хардкор. Ви можете збирати дорогоцінні камені, щоб розблокувати особливу здатність для свого орла. Гра має прискорений саундтрек, який відповідає швидкому темпу дії на екрані. Чи можете ви встановити високу оцінку? Керуйте ліворуч – стрілка ліворуч Керуйте праворуч – стрілка праворуч Eagle Ride створив Арон Соммер, який також відомий своїми іграми Supergun і Angry Zombie на Poki.

Вебсайт: poki.com

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