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4th and Goal 2023

4th and Goal 2023

poki.com

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4th and Goal 2023 — це гра в американський футбол, у якій ви є професійним захисником, який веде свою команду до перемоги. У найновішій частині улюбленої серії у вашій книзі є абсолютно нові команди, стратегії та командні налаштування. Як захисник вашої футбольної команди, ви повинні робити дзвінки, щоб забити тачдауни та конвертувати їх. Розумно вибирайте свої п’єси з посібника, щоб розблокувати інших гравців, щоб спробувати забити, і зробіть це командною роботою! Робіть великі хіти, забивайте тачдауни та вибирайте ігри, створені теперішніми та колишніми гравцями середньої школи, коледжу та професійними футболістами! Вибирайте різні ходи з підручника, щоб створити чудову гру в пас, або спробуйте вирвати кілька метрів для себе та налаштувати іншу гру. Змагайтеся в одній грі Чемпіонату, змагайтеся в турнірі плей-оф і готуйтеся до наступного Суперкубка в 4-му і Гол 2023! Станьте захисником своєї футбольної команди та робіть дзвінки, щоб забити тачдауни та конвертувати їх. Виберіть різні ходи з підручника, щоб налаштувати чудову гру в пас, або спробуйте вирвати кілька метрів для себе та налаштувати іншу гру. Переміщення – клавіші зі стрілками Pass/Play – A/S/DBoost – WSnap ball – Навігація в меню пробілу – Mouse4th і Ціль 2023 була створена Glowmonkey. Грайте в інші спортивні ігри на Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th і Goal 2018, 4th і Goal 2019, 4th і Goal 2020, 4th і Goal 2021, 4-й і ціль 2022! 4th and goal — це фраза у футболі, яка вказує на те, що відстань між лінією сутички та ендзоною менше десяти ярдів, тобто команда знаходиться в ярдах від тачдауну. Якщо команда має 4-е місце, це означає, що вона націлена на тачдаун. Ви можете грати в 4th і Goal 2023 безкоштовно на Poki. У 4th і Goal 2023 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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