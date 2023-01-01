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One More Line

One More Line

poki.com

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One More Line — це казуальна аркадна гра, у якій ви бачите, як довго може вирости ваша лінія! Створена SMG Studios, ця захоплююча гра однією кнопкою перевірить ваші навички та час. Зіграйте в One More Line на Poki і подивіться, наскільки божевільною може бути ваша лінія. Утримуйте клавішу пробілу в потрібний момент, щоб перекинути лінію від точки до точки. Але перебігайте через боки, і ваша лінія закінчена! Оманливо проста, але неймовірно складна гра. Спробуйте One More Line на Poki сьогодні. Елементи керування: пробіл — утримуйте, щоб помахати. Про творця: One More Line — це третя частина серії One More від SMG Studios, розташованої в Мельбурні, Австралія. Серія також складається з One More Dash і One More Bounce. Вони також є творцями Super One More Jump, Thumb Drift тощо.

Вебсайт: poki.com

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