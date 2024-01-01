Tap Tricks

Tap Tricks

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Вебсайт: poki.com

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Tap Tricks — це аркадна гра на ковзанах, розроблена Gesinimo Games. Тримайте свій стрибок і відпускайте його в потрібний час, щоб запускати трюки та фігури! Дозвольте ходу гри взяти верх у цій вибуховій пригоді на скейтборді. Продемонструйте силу свого скейта! Утримуйте та торкайтеся екрана, щоб активувати дії. Tap Tricks створено Gesinimo Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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