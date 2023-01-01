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Glitch Dash

Glitch Dash

poki.com

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Вважаєте, що ви майстер реакції? Грайте в гру Glitch Dash і дізнайтеся! Glitch Dash — це водночас безтурботна й напружена гра з ухиленням від перешкод від першої особи, у якій вам доведеться залишатися на ногах, щоб вижити. Ви можете грати в Glitch Dash безкоштовно, але дорогоцінна кожна секунда, коли ви повертаєтеся, щоб збирати діаманти та триматися подалі від небезпек, що підстрибують, що означає миттєву смерть! Діаманти купують контрольні точки та збереження, тому продовжуйте збирати. Ця онлайн-версія Glitch Dash — єдиний вірний спосіб відчути гру, як задумав розробник Девід Марквардт, тож приходьте зіграти в Glitch Dash на Poki прямо зараз, щоб перевірити свої навички! Управління: клавіші зі стрілками — Переміщення пробілу — Підказки та прийоми: — Glitch Dash це дуже складна гра, тому не впадайте у відчай, якщо ви застрягли – просто продовжуйте намагатися! - Кожен діамант вартий того, щоб його збирати, але якщо ви просто не можете його отримати, зосередьтеся на завершенні етапу. Про творця: Glitch Dash створив сольний розробник Девід Марквардт зі Швеції. Серед інших ігор Девіда – головоломка-хамелеон Pull My Tongue.

Вебсайт: poki.com

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