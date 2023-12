Stealing the Diamond — це третя частина популярної серії ігор Henry Stickmin. Допоможіть Генрі Стікміну проникнути в музей і здійснити пограбування діамантів. Виберіть один із ризикованих способів отримати діамант і спостерігайте за наслідками своїх дій. Ця пригода «вкажи та клацни» поставить вас на роль злодія коштовностей. Ви повинні приймати небезпечні рішення на кожному кроці процесу пограбування. Виберіть правильні дії, щоб уникнути діамантів! Ви можете знайти всі ігри Henry Stickman на Poki, щоб грати безкоштовно онлайн. Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з об’єктами. Stealing the Diamond створено Puffballs United. Грайте в інші їхні легендарні ігри Henry Stickmin на Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship and Fleeing the Complex

Вебсайт: poki.com

