Infiltrating the Airship — це четверта частина популярної серії ігор Henry Stickmin. Спробуйте не провалитися під час смертоносної місії в небі! Проникнення на дирижабль змушує вас приймати ризиковані рішення в ситуаціях, небезпечних для життя чи смерті. Ви почнете з вибору навушника, гарматного ядра, рушниці або липкої руки. Кожна сцена представляє новий спосіб померти. Ви вже придумали всі можливі кінцівки? Ви можете знайти всі ігри Henry Stickman на Poki, щоб грати безкоштовно онлайн. Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з об’єктами. Infiltrating the Airship створено Puffballs United. Грайте в інші їхні легендарні ігри Henry Stickmin на Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond і Fleeing the Complex

Вебсайт: poki.com

