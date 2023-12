Fleeing the Complex — це п’ята й остання гра серії Henry Stickmin legacy. У цій грі ваша мета — допомогти Генрі Стікміну вирватися з камери B! Ви можете пройти повз охоронців, прорватися через контрольно-пропускні пункти або схопити зброю та битися. Знайдіть ключі від вантажівки і їдьте! Ви можете знайти всі ігри Henry Stickman на Poki, щоб грати безкоштовно онлайн. Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з об’єктами. Fleeing the Complex був створений Puffballs United. Грайте в інші їхні легендарні ігри Henry Stickmin на Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond і Infiltrating the Airship

Вебсайт: poki.com

