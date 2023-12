Втеча з в'язниці - це друга частина серії спадщини Генрі Стікміна. Ваше завдання — пройти повз охоронців, щоб вас не спіймали. Ви можете вибирати з різноманітних інструментів на кожному етапі протягом усієї гри: Файл, Мобільний телефон, Дриль, NrG Drink, Телепорт і Ракетна установка. Якщо ви зробите правильний вибір, ви зможете вийти живим! Ви вже придумали всі можливі кінцівки? Ви можете втекти від Кульгавого шляху, Підступного шляху або Жорстокого шляху! Ви можете знайти всі ігри Henry Stickman на Poki, щоб грати безкоштовно онлайн. Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з об'єктами. Використовуйте різні інструменти на кожному рівні, щоб пройти повз охоронців. Escaping the Prison був створений Puffballs United. Грайте в інші легендарні ігри Henry Stickmin на Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship і Fleeing the Complex

Вебсайт: poki.com

