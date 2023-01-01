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There Is No Game

There Is No Game

poki.com

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There Is No Game — складна гра-головоломка (чи не гра). Не слухайтеся інструкцій, тому що гри немає! Ця смішна пригода не про правила. Насправді вся ваша робота полягає в тому, щоб ігнорувати оповідача! Розбийте назву, грайте за допомогою значка динаміка та відкривайте міні-ігри. Спробуйте знайти козу!

Вебсайт: poki.com

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