Хамелеон Грег голодний, і тільки попкорн його наситить! Допоможіть Грегу наповнити свій живіт його улюбленою їжею, розгадавши понад 85 смачних, складних головоломок у 5 світах у грі Pull My Tongue. Потягніть язика Грега до попкорну, але будьте обережні, щоб уникнути заперів, шипів та інших небезпек, які блокують йому шлях! Якщо цього недостатньо, щоб перевірити свій пазл, на кожному рівні Pull My Tongue є ще 3 зірки, які можна зібрати, тож ви можете продемонструвати свою кмітливість ТА допомогти Грегу схопити смачну закуску! Про творця: Pull My Tongue створено сольний розробник Девід Марквардт зі Швеції. Інші ігри Девіда включають нескінченну головоломку Glitch Dash.

Вебсайт: poki.com

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