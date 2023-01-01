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House of Hazards

House of Hazards

poki.com

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House of Hazards - це весела гра на спритність, створена NewEichGames. У House of Hazards ви змагаєтесь, щоб виконати різноманітні завдання в квартирі, де ваші опоненти спостерігають за вашими кроками в реальному часі та встановлюють пастки, щоб перемогти вас. Уникайте перешкод, як-от падаючих ламп і хитних шаф, щоб виконати всі свої цілі та виграти раунд. Так само не давайте опонентам виконувати свої завдання, активуючи власні пастки в потрібний момент. Зверніть увагу на колесо фортуни в кінці кожного раунду, щоб дізнатися правила наступного раунду. Ви готові до небезпечно гарного проведення часу? House of Hazards настільки захоплююча, що варто попередити! Гравець 1 Гравець 2 House of Hazards була створена NewEichGames, компанією з розробки ігор, що базується в Сполучених Штатах. Ви також можете грати в їхні ігри Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers і Ping Pong Chaos на Poki.

Вебсайт: poki.com

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