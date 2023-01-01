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Dumb Ways To Die 3: World Tour

Dumb Ways To Die 3: World Tour

poki.com

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Dumb Ways to Die 3: World Tour складається з 5 веселих міні-ігор, які перевірять ваші навички! Його спочатку розробили Metro Trains Melbourne та австралійська компанія громадського транспорту, щоб навчити людей безпеки, і він є третім у серії Dumb Ways to Die. У Dumb Ways to Die 3: World Tour ви опинилися в центрі Дамбвіля, міста, повного небезпек. Заробляйте монети, граючи в міні-ігри, щоб полагодити зруйновані та небезпечні будинки Дамбвіля. Небезпека повсюди, але ви можете врятувати ситуацію та захистити Дамбвіля, граючи в Dumb Ways to Die 3: World Tour на Poki! Елементи управління: клавіші зі стрілками - MoveSpace - Стрибати/літати Про творця: створено Dumb Ways to Die 3: World Tour Метро Трейн Мельбурн, розташоване в Австралії. Вони також є творцями Dumb Ways to Die і Dumb Ways to Die 2: The Games.

Вебсайт: poki.com

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