Приведіть Dynamons до перемоги! У цій багатокористувацькій пригоді Йовані навчить вас, як стати сильним капітаном Dynamon. Випустіть лавину Тейлтона, вибух бульбашки та вибух води, щоб перемогти Мензу. Потім запросіть Kikflick, Snorky або Torchip приєднатися до вашої команди в Dynamons World!

Вебсайт: poki.com

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