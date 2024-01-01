Станьте королем голів у Free Kick Screamers! У цій грі з пенальті ви повинні забити гол на кожному рівні. Це легше сказати, ніж зробити; на деяких рівнях є багато перешкод, наприклад інші гравці, воротарі, рухомі мішені тощо, які блокуватимуть ваш шлях до мети. Вам доведеться використовувати ідеальне прицілювання та всі свої футбольні навички, щоб пройти через рівні. Не забив? Не хвилюйтеся - у вас є 6 спроб на рівень і ви завжди можете попросити допомоги. Чи зможете ви пройти всі рівні Free Kick Screamers?

Вебсайт: poki.com

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