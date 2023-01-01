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Yandex Messenger

Yandex Messenger

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Вебсайт: yandex.com

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Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, і create group chats. Яндекс Месенджер – це безпечний корпоративний месенджер у звичному інтерфейсі. Ми об'єднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості для корпоративної роботи, наприклад, запрошення команд або відділів до групового чату. Працювати над проектами простіше, коли контакти всіх колег зібрані в одному місці, а чати з сім'єю та друзями не відволікають від завдань.

Вебсайт: yandex.com

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