WebCatalog
Chat2Desk

Chat2Desk

chat2desk.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chat2Desk» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Чат-центр Chat2Desk ➤ WhatsApp, Viber, Інстаграм*, Telegram, ВКонтакте, Facebook* онлайн чати для сайту ⭐ Агрегатор месенджерів для CRM та техпідтримки

Вебсайт: chat2desk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chat2Desk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Мой Класс

Мой Класс

moyklass.com

LEADTEX

LEADTEX

leadteh.ru

Spaces

Spaces

spaces.im

Клиника Онлайн

Клиника Онлайн

klinikon.ru

Яндекс Маршрутизация

Яндекс Маршрутизация

yandex.ru

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Planoplan

Planoplan

planoplan.com

Иви

Иви

ivi.tv

Арника

Арника

arnica.pro

DIKIDI

DIKIDI

dikidi.net

Rush Analytics

Rush Analytics

rush-analytics.ru

Яндекс Рекламная сеть

Яндекс Рекламная сеть

partner.yandex.ru

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності