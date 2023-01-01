Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Яндекс.Кью – це спільнота експертів, які готові ділитися знаннями. «Кью» – новий додаток, створений для зручного спілкування всередині Кью зі смартфона Почніть знайомство з К'ю, підписавшись на цікаві спільноти. Ви зможете бачити відповіді та пости однодумців, а також брати участь в обговореннях. Читайте відповіді. Експерти К'ю щодня верифікують контент у своїй темі.

Вебсайт: yandex.ru

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