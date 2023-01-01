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Auto.ru - це додаток для купівлі та продажу вживаних та нових автомобілів, мотоциклів та комерційного транспорту. Більше 550 000 актуальних оголошень з фотографіями, описами комплектацій та безкоштовними звітами перевірки VIN. Можливість створити оголошення прямо з мобільного – для тих, хто хоче продати.

Вебсайт: auto.ru

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