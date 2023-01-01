За допомогою FinamTrade ви зможете відстежувати курс акцій Російських та іноземних емітентів, облігацій, валют, ETF фондів, а також ф'ючерсів та опціонів.

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