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Дзен

Дзен

dzen.ru

Користуватися вебзастосунком

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Дзен — програма для перегляду та створення контенту. Тут сотні тисяч авторів діляться постами, статтями, відео та короткими роликами. А розумні алгоритми підлаштовують стрічку під ваші інтереси.

Вебсайт: dzen.ru

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