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МТС Music

МТС Music

music.mts.ru

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Слухайте понад 65 млн музичних композицій, персональні добірки та плейлисти, улюблені треки та багато іншого. Підключаючи передплату, ви отримуєте доступ без обмежень та реклами, а також можливість слухати вибрані треки. Перші 2 місяці передплата безкоштовна для нових користувачів, далі — 169 ₽/міс.

Вебсайт: music.mts.ru

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «МТС Music». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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