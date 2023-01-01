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Яндекс Спорт

Яндекс Спорт

yandex.ru

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Яндекс.Спорт: новини спорту, розклад та результати матчів, онлайн-трансляції, фото та відео спортивних подій.

Вебсайт: yandex.ru

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