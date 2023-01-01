Чемпіонат — усі найсвіжіші новини спорту, відео, фото. Чемпіонат світу, Європи. Чемпіонати з футболу, хокею, баскетболу та інших видів спорту. Календарі ігор, огляди матчів та турнірні таблиці. Онлайн трансляції матчів.

Вебсайт: championat.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Чемпионат». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.