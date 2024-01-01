Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Рамблер/доктор» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Рамблер/лікар — найцікавіше зі світу медицини та науки. Дізнайтесь останні новини з медичної тематики, фармації та охорони здоров'я.

Вебсайт: doctor.rambler.ru

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Рамблер/доктор». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.