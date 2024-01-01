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Рамблер/финансы

Рамблер/финансы

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Вебсайт: finance.rambler.ru

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Новини економіки та фінансів. Курси валют, ситуація на біржах, акції, котирування, аналітика. Ситуація з пенсіями, зарплатами, кредитами та вкладами. Розвиток малого та середнього бізнесу. Ринок сировини.

Вебсайт: finance.rambler.ru

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