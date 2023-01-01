Оператор фіскальних даних Яндекс.ОФД - надійне та безпечне зберігання даних та автоматизація бізнесу. Касові апарати з Яндекс.ОФД. Цілодобова підтримка. Мобільні додатки

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