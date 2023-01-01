Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Яндекс Радар» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Статистика використання пошукових систем у Росії з 2015 року за даними Яндекс.Метрики. Динаміка частки пошукових систем в Росії по тижнях, місяцях, роках. Зрізи з різних пристроїв і платформ - iOS, Android, Mac OS, Windows.

Вебсайт: radar.yandex.ru

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