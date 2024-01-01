Рамблер/субботний

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Суботній Рамблер: цікаві факти, біографії знаменитостей, розповіді про подорожі та пригоди. Дивовижні речі, незвичайні знахідки та винаходи. Курйозні ситуації, абсурдні події.

Вебсайт: weekend.rambler.ru

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