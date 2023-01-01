"Медуза" - це міжнародне російськомовне видання. Щодня ми чесно та захоплююче розповідаємо про те, що відбувається в Росії та світі.

Вебсайт: meduza.io

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