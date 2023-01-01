Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Яндекс Избранное» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Все, що вам цікаво — Яндекс.Вибраному Товари, посилання, картинки та відео - зберігайте все, що вам цікаво. І організуйте так, як вам зручно. Доступно у Браузері, Пошуку, Маркеті та інших сервісах Яндекса.

Вебсайт: yandex.ru

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