Програмне забезпечення для синтетичних носіїв - Найпопулярніші застосунки
Синтетичні медіа – це відео, зображення, текст і голосовий вміст, які повністю або частково генеруються алгоритмами штучного інтелекту (AI). Ця технологія дає користувачам можливість створювати різноманітні форми медіа. Надаючи вхідні дані, як-от свій голос, зовнішній вигляд або підказку, люди можуть використовувати програмне забезпечення для створення відповідних медіа-виходів. Хоча синтетичні медіа все ще перебувають на ранніх стадіях, вони мають величезний потенціал у розвагах, маркетингу, навчанні та інших сферах.
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Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly ...
QuillBot
quillbot.com
Інструменту перефразування QuillBot довіряють мільйони людей у всьому світі, щоб переписати речення, абзаци чи статті за допомогою найсучаснішого ШІ.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
Wordtune
wordtune.com
Ваші думки в словах. Скажіть саме те, що ви маєте на увазі, чітко, переконливо та автентично.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовна програма для створення зображень штучного інтелекту онлайн. Використовуйте його для створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Runway
runwayml.com
Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, доречний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Copy.ai
copy.ai
Ми створили найдосконаліший у світі копірайтер зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати маркетингову копію за лічені секунди!
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
Craft
craft.do
Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Rytr
rytr.me
Rytr — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст усього за кілька секунд за незначну ціну!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудова студія. Інструмент штучного інтелекту, який автоматично анімує, освітлює та компонує CG-персонажів у сцену живої дії.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
Undetectable AI
undetectable.ai
Ми перетворюємо ваш позначений контент, створений штучним інтелектом, у високоякісне написання, яке відповідає голосу вашого бренду та робить його невідрізнимим від творів, написаних людьми. Наше рішення на основі штучного інтелекту забезпечує непомітні результати, залишаючи вам бездоганний текст, я...
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
AKOOL
content.akool.com
Персоналізована платформа контенту AGI для комерції Ми є універсальним центром для малого бізнесу та електронної комерції, де можна отримати персоналізовані професійні описи продуктів у вигляді тексту, зображень, голосу та відео за допомогою AIGC.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero є найдосконалішим детектором штучного інтелекту для ChatGPT, GPT-4, Bard, про який розповідають понад 100 ЗМІ. Перевірте до 50 000 символів на плагіат ШІ за секунди.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за вихідні межі тощо.
Writer
writer.com
Writer — це помічник із штучного інтелекту для написання, який допомагає кожному у вашій команді добре писати. Створюйте зрозумілий, послідовний і оригінальний контент всюди. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
TextCortex
textcortex.com
Один інструмент ШІ для створення всього вашого вмісту. Текст для маркетингу, продажів і веб-сайту, написаний за лічені секунди. Завдяки передовому штучному інтелекту. Інтегровано в понад 1000 платформ.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Frase
frase.io
Збільште органічний трафік, коефіцієнт конверсії та дохід за допомогою інтегрованої оптимізації контенту та інструментів штучного інтелекту. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишіть і оцінюйте в 20 разів швидше з GetGenie - вашим особистим помічником штучного інтелекту. Будь то WordPress, програма SaaS або чат-бот — GetGenie Ai допоможе вам на всіх фронтах у всіх напрямках роботи!
GravityWrite
gravitywrite.com
Зробіть свій контент більш потужним за допомогою штучного інтелекту. Створюйте блоги, копії оголошень, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди!
Ludwig
ludwig.guru
Лінгвістична пошукова система та розумний перекладач, який допоможе вам знайти ідеальне слово чи речення, щоб висловити свої ідеї.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Дозвольте ШІ написати ваш вміст за лічені секунди. Без письменницького блоку. Введіть кілька ключових слів, і ми миттєво перетворимо їх на повноцінні статті та маркетинговий вміст, використовуючи наш штучний інтелект світового рівня з великим знанням світу.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Booth.ai
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI малює зображення з будь-якої підказки!
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимізуйте вміст свого веб-сайту, щоб Google його обожнював. Розширений редактор вмісту із семантичними моделями (NLP), аналізом Google SERP і даними про конкуренцію. NEURONwriter допоможе вам планувати та оптимізувати контент з урахуванням намірів користувача!
Molin AI
molin.ai
Миттєво створюйте вміст. Molin — це штучний інтелект, який створює унікальний і високоякісний вміст із кількох слів за лічені секунди.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Перетворіть уяву на мистецтво. Наш генератор зображень штучного інтелекту оживляє уяву, створюючи приголомшливе мистецтво, ілюстрації та зображення за лічені секунди.
Elai.io
elai.io
Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Створюйте мистецтво, створене ШІ, безпечно та чесно DeviantArt DreamUp™ дозволяє створювати мистецтво штучного інтелекту, знаючи, що до творців та їх роботи ставляться чесно. Створіть будь-яке зображення, яке тільки можете собі уявити, за допомогою потужності штучного інтелекту!
Originality.ai
originality.ai
Найточніший детектор вмісту зі штучним інтелектом і засіб перевірки плагіату, створений для видавців серйозного контенту Якщо ви оптимізатор пошукової системи, маркетолог вмісту або видавець веб-сайтів, цей інструмент ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Зрозумійте справжнє джерело вмісту, який ви отримуєте, і перевірте...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds допоможе вам провести мозковий штурм і дослідити теми, щоб розробити оптимізований для SEO вміст, який зробить вас авторитетом у своїй галузі.
Textero AI
textero.ai
Пишіть краще за допомогою ШІ
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — це програмна платформа для боротьби з плагіатом, яка швидко й точно виконує широкий пошук в Інтернеті та базах даних.
Headline Studio
coschedule.com
Безкоштовний аналізатор заголовків №1. Пишіть заголовки, які приваблюють трафік, поширення та результати пошуку.
ContentBot
contentbot.ai
Пишіть у 10 разів швидше. Використовуйте найсучасніший у світі ШІ, щоб писати за вас. Вміст блогу, цільові сторінки, рекламні тексти та багато іншого.
Friday AI
heyfriday.ai
Писати за допомогою Friday AI так само легко, як у п’ятницю вдень. Незалежно від того, чи пишете ви блоги та статті чи швидку рекламу, нехай наш інструмент ШІ працює на вас