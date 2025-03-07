Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Інтелектуальні віртуальні помічники (IVA), також відомі як віртуальні агенти та цифрові співробітники, дозволяють компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами або клієнтами в режимі розмови. Ці взаємодії імітують людські розмови та характеризуються природним перебігом. Однією з головних відмінностей між IVA та звичайним програмним забезпеченням для чат-ботів є складність їхніх розмовних можливостей. У той час як чат-боти зазвичай працюють на основі заздалегідь заданих відповідей і намагаються зрозуміти кілька намірів під час однієї взаємодії, IVA використовують можливості передової обробки природної мови (NLP), щоб інтерпретувати широкий спектр намірів з одного висловлювання. Крім того, IVA можуть сприймати відповіді, на які вони не були явно запрограмовані, завдяки своєму алгоритму машинного та глибокого навчання. Це дає їм змогу постійно покращувати своє розуміння різноманітних словників, у тому числі розмовної мови, і з часом надавати точніші відповіді, відповідні контексту. Крім того, IVA можуть адаптувати відповіді на основі сегментації користувачів або іншої наданої інформації, таким чином надаючи персоналізовану допомогу. IVA часто спеціалізуються на конкретних роботах або випадках використання, таких як маркетинг, обслуговування клієнтів і продажі. Вони також мають можливість інтегруватися з існуючими бізнес-системами, такими як програмне забезпечення CRM, що дозволяє їм використовувати створені людиною дані як вхідні дані для оновлення цих систем. Щоб бути класифікованим як інтелектуальний віртуальний помічник, продукт має відповідати кільком критеріям: * НЛП або розпізнавання мовлення: здатність розуміти розмовні запити за допомогою обробки природної мови або технологій розпізнавання мовлення. * Редагування потоку розмов: надання користувачам інструментів для редагування потоків розмов, що дозволяє налаштовувати та оптимізувати взаємодію. * Аналіз розмов: пропонує такі інструменти, як інформаційні панелі або звіти, для аналізу розмов, що дає змогу компаніям отримати розуміння взаємодії користувачів і підвищити продуктивність. * Маршрутизація людьми: можливість перенаправляти розмови до агентів-людей, коли це необхідно, забезпечуючи безперебійну ескалацію для складних запитів або ситуацій, що вимагають втручання людини. * Можливості людського циклу: увімкнення можливостей людського циклу для підтримки точності та життєздатності, дозволяючи нагляд або втручання людини для виправлення помилок або покращення продуктивності за потреби. Відповідаючи цим критеріям, IVA дають можливість компаніям надавати більш персоналізований, ефективний і привабливий досвід клієнтів через розмовні інтерфейси.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Relevance AI
relevanceai.com
Відповідність AI - це всебічна платформа, розроблена для того, щоб допомогти бізнесу будувати та керувати робочою силою AI. Він надає інструменти та рішення для набору агентів AI, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань - від продажів та маркетингу до підтримки клієнтів та операцій. Платформа пропонує будівельника без коду, що полегшує будь-кого створювати та розгортати потужні агенти AI, не потребуючи вдосконалених технічних навичок.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалих досвіду обслуговування втратять клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них у режимі реального часу, 24/7. Завдяки повній інтеграції у ваш існуючий довідковий центр і легкому налаштуванню SAAS First забезпечує постійну взаємодію з брендом, скорочуючи час відповіді та покращуючи задоволеність клієнтів.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену в світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосі та відео. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Зустрічайте свого «людиноподібного» помічника з маркетингу ШІ! «Людиноподібний» Універсальний маркетинговий помічник зі штучним інтелектом, який за лічені хвилини пише, створює та розробляє всі ваші цільові сторінки, рекламні відео, рекламу, маркетингові тексти, графіку, гортання по електронній пошті, озвучення, публікації в блогах, статті, зображення тощо. У БУДЬ-ЯКІЙ ніші та БУДЬ-ЯКОЮ мовою за допомогою лише ключового слова. * Без будь-яких технічних чи дизайнерських навичок * Без сплати непомірних комісій за складні інструменти * Без дорогих фрілансерів і агентств, які витрачають час * Готовий до використання у вашому бізнесі * Або продавати своїм клієнтам для ВЕЛИКОГО прибутку Штучний інтелект MarketingBlocks створює високорівневі маркетингові ресурси, схожі на людину (копію, дизайн, відео, графіку тощо) … настільки схожі на роботу досвідчених маркетологів, що неможливо помітити різницю. Те, на що у вас були б потрібні дні або навіть тижні, тепер можливо всього за кілька хвилин із MarketingBlocks AI. За допомогою цього революційного програмного забезпечення ви можете просто ввести ключове слово, і дозволити штучному інтелекту створити ВСЕ, що вам потрібно для вашого бізнесу – не лише для вас, але й для ваших клієнтів – і стягувати з них найвищу суму за ваші послуги.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб-/мобільні програми та виконувати веб-автоматизацію за допомогою підказок. Він пропонує пакет NPM, який розробники можуть встановити на своїх локальних машинах. Ми запускаємо CLI з нескінченним контекстом і двома автономними агентами ШІ.
Texthub
texthubai.com
Шукаєте інструмент, який може допомогти вам створити дивовижний код, зображення та текст? Не дивіться далі, ніж Texthub AI! Наша зручна платформа використовує потужність штучного інтелекту, щоб втілити ваші ідеї в життя. Спробуйте Texthub AI сьогодні та почніть творити!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автоматизований розмовний досвід у всіх текстових каналах зв’язку. Завдяки штучному інтелекту, створеному та дослідженому власними силами, і команді експертів із 150 співробітників, Ultimate нараховує гравців від DeepL до Deezer і Zendesk до Zalando серед своєї глобальної клієнтської бази. Такі компанії можуть розраховувати на досягнення рівня автоматизації в 60% у чаті, електронній пошті, обміні повідомленнями тощо — 109 мовами, цілодобово. Додатково до нашого послужного списку вимірної рентабельності інвестицій та економії коштів для компаній наш щойно запущений продукт, UltimateGPT, використовує ту саму генеративну технологію штучного інтелекту, що лежить в основі ChatGPT, щоб забезпечити точну автоматизацію підтримки за лічені хвилини.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-якому етапі клієнтського шляху. Ми допомагаємо компаніям збільшувати доходи, підвищувати операційну ефективність і збагачувати їхній шлях до цифрових клієнтів, не вимагаючи великих інвестицій чи додаткової кількості персоналу. Наші багатомовні голосові помічники зі штучним інтелектом успішно автоматизували мільйони розмов між бізнес-клієнтами для малого та середнього бізнесу та підприємств у різних галузях, включаючи фінансові послуги, охорону здоров’я, страхування, електронну комерцію тощо. Curious Thing — це єдина технологія голосового штучного інтелекту, яка підтримує швидке розгортання в різних випадках використання: підтримка платежів, обробка запитів, запис на зустріч, обробка поширених запитань, кваліфікація потенційних клієнтів тощо.
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизуйте будь-яку взаємодію з клієнтом. VOCALLS — це корпоративна розмовна платформа штучного інтелекту, яка автоматизує взаємодію з клієнтами як онлайн, так і офлайн для підвищення CX, що економить гроші та збільшує дохід. Наші рішення зі штучним інтелектом створені для ефективного керування як вхідними, так і вихідними повторюваними взаємодіями з клієнтами, щоб агенти могли зосередитися на більш складних завданнях. ШІ може працювати цілодобово, щоб швидко обробляти запити клієнтів через голос, чат і електронну пошту. * Voicebot: збільшити вихідні та вхідні виклики. * Чат-бот: залучайте більше клієнтів. * Emailbot: перерозподіліть час, витрачений на читання та призначення електронних листів. * LiveTranslate: перекладайте в реальному часі, щоб агенти могли допомогти кожному клієнту. Наші експерти тісно співпрацюють з клієнтами, щоб розробити рішення, яке відповідає їхнім потребам і поточному технологічному набору, включаючи IVR, CRM, телефонію та CCaaS. Ми пропонуємо постійну підтримку для забезпечення оптимальної продуктивності.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частину дослідження, щоб ви могли організовувати, аналізувати, відкривати та ділитися багатою інформацією про користувачів. Відвідайте heyMarvin.com, щоб замовити демонстрацію та ознайомитися з новими функціями, які наші клієнти називають «надзвичайно вражаючими — ВЕЛИЧЕЗНИЙ зрушення в галузі досліджень UX».
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines є лідером у гуманізації штучного інтелекту, створюючи автономно анімованих цифрових людей, які дають можливість організаціям переосмислити досвід клієнтів у сучасних цифрових світах і метавсесвіті. Soul Machines — єдина компанія із запатентованою технологією Digital Brain і Autonomous Animation, яка надає повні можливості та переваги взаємодії людини й машини в безпрецедентний спосіб, який легко реагує на них.
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Posh AI
posh.ai
Posh — це венчурна компанія з розмовного штучного інтелекту, яка вийшла з лабораторії штучного інтелекту MIT у 2018 році. Ми прагнемо демократизувати доступ до банківської справи та прискорити відповідальне впровадження штучного інтелекту для фінансових установ, змінюючи те, як вони служать своїм громадам і співробітникам. Ми змінюємо спосіб зв’язку компаній, що надають фінансові послуги, зі своїми клієнтами та автоматизуємо робочий процес контакт-центру. Наша платформа AI охоплює канали обміну повідомленнями та голосу.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено для автоматизації різних аспектів залучення клієнтів, включаючи залучення, маркетинг, комерцію та підтримку, спрямовані на максимізацію життєвої цінності клієнта та мінімізацію витрат на обслуговування. Основні функції охоплюють Conversation Cloud, розширене рішення для керування клієнтським досвідом, і ACE LLM, що пропонує генеративні можливості ШІ. Gupshup також надає інструменти для багатоканального обміну повідомленнями, включаючи попередньо затверджені шаблони WhatsApp, що полегшує двосторонні розмови з клієнтами в реальному часі. Окрім інструментів для чат-ботів, Gupshup пропонує Campaign Manager, Bot Studio, Agent Assist та моделі штучного інтелекту для ділових розмов. Ці функції забезпечують персоналізацію діалогів із клієнтами та захист даних користувачів. Як багатоканальне рішення, Gupshup також підтримує інтеграцію з різними каналами, такими як WhatsApp, SMS, бізнес-повідомлення Google тощо. Платформу можна використовувати в різних галузях, таких як BFSI, роздрібна торгівля, охорона здоров’я тощо.
Hyro
hyro.ai
Hyro з'єднує світ, тисячі розмов, що працюють на AI, одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог з автоматизацією природної мови та обчислювальною лінгвістикою. Підприємства по всій території США, включаючи Health Baptist Health, Mercy Health та Rent.com, Trust Hyro, щоб замінити свої жорсткі, на основі намірів чатів та систем IVR з адаптивним розмовним досвідом, який є простим, швидким та масштабованим. Наше бачення полягає в тому, щоб автоматизувати цифрові взаємодії в будь -яких розмовних умовах, 24/7, щоб компанії могли легко спілкуватися, конвертувати більше та збирати діючі розуміння клієнтів по дорозі.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелекту. Платформа DIY «No Code», яка дозволяє створювати гібридних ботів за допомогою вдосконаленого інструменту Workflow Builder і Conversational AI. Floatbot отримав нагороду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] у 10 категоріях. Floatbot входить до п'ятірки найкращих у категорії SaaS! IDC представляє Floatbot як інноватора для банківських і фінансових послуг в Індії [11 грудня 2019 р.] Ботів, розроблених у Floatbot, можна запускати у веб-порталі, мобільних додатках (iOS та Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot також підтримує Speech to Text і Text to Speech для Voicebots. Floatbot інтегровано з Contact Center для Voicebot. Floatbot — це гібридна платформа, одна з небагатьох у всьому світі, яка дозволяє розробляти багатоканальний чат-бот і голосовий бот за кілька годин, де фінансово-технічний спеціаліст або банк можуть розробити кілька ботів, які спілкуватимуться з клієнтом через канали чату та голосу за адресою різні етапи їхнього шляху [підтримка клієнтів, перевірка потенційного клієнта, перевірка KYC, використання балів лояльності, нагадування про оплату, цикл зворотного зв’язку, Cross-sell/Up-sell Products тощо]. Floatbot дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосовим каналом і каналом чату та зберігати попередні сеанси та контекст.
Brainwave
brainwave.so
Покращуйте свій бізнес за допомогою ШІ. Автоматизуйте взаємодію з клієнтами. Спростіть збір потенційних клієнтів і розклад зустрічей.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Dixa
dixa.com
Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Dixa допомагає керівникам служби обслуговування клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що відкриває лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність зв’язуватися через обраний канал, а керівникам – інформацію для постійного покращення обслуговування. Платформа обслуговування клієнтів Dixa Conversational Customer Service Platform поєднує в собі потужний штучний інтелект із людським дотиком, щоб забезпечити високоперсоналізований досвід обслуговування, який масштабується разом із зростанням вашого бізнесу. Команди та їхні клієнти отримують більше задоволення, а автоматизація допомагає підвищити ефективність і результативність обслуговування, що в кінцевому підсумку забезпечує реальну цінність бізнесу. Віддана команда Dixa, яка займається успіхом клієнтів, гарантує, що ви швидко налаштовані та працюєте, і співпрацює з вами на шляху до досягнення того, що Dixa називає Customer Friendship. Dixa підтримує понад 30 мільйонів розмов на рік, і їй довіряють такі провідні бренди, як Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print і Wistia. Дізнайтеся більше, відвідавши dixa.com. Завдяки функціям розпізнавання клієнтів Dixa дає змогу дізнаватися ваших клієнтів, щойно вони звертаються. Dixa робить це шляхом миттєвого відображення історії розмов кожного клієнта з вашою компанією на часовій шкалі, а також історії їхніх замовлень. Це гарантує, що команди мають інформацію, необхідну для швидшого вирішення запитів клієнтів, одночасно надаючи більш персоналізовану підтримку. Гнучке ціноутворення та глобальна масштабованість дозволяють платити лише за те, що вам потрібно, і масштабувати без додаткових витрат чи зусиль. Усі типи розмов (телефон, електронна пошта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter і WhatsApp) розміщуються в чергах і автоматично направляються до відповідних агентів, а дані розмови перетворюються на аналітику в реальному часі. Функції Dixa включають VoIP, IVR, зворотний дзвінок, дзвінок за кнопкою, запис дзвінків, автоматизацію, швидкі відповіді, настроювані віджети чату, звіти в реальному часі та історичні звіти та розширену маршрутизацію. Зручний інтерфейс і легке налаштування Dixa були створені, щоб покращити роботу агента та дозволити командам зосередитися на клієнті, а не на програмному забезпеченні. Створена для вхідних кол-центрів, багатоканальних контакт-центрів і малих підприємств по всьому світу, Dixa надає агентам інструменти для надання виняткового обслуговування клієнтів, що призводить до зміцнення зв’язків між брендами та клієнтами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Cogram
cogram.com
Cogram — це потужний інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації віртуальних зустрічей і полегшення процесу створення нотаток і призначення завдань для професіоналів. Програмне забезпечення працює, транскрибуючи зустрічі в реальному часі, підсумовуючи розмови та ідентифікуючи елементи дій, а також зберігаючи дані користувачів у безпеці. Функції Cogram включають автоматичні протоколи та підсумки, блискавичне налаштування, повну інтеграцію з CRM та корпоративну безпеку. Він також забезпечує конфіденційність користувачів, не зберігаючи аудіо- та відеозаписи зустрічей. Cogram — це універсальний інструмент, який можна використовувати для продажів, успіху клієнтів, управління проектами та внутрішніх зустрічей. Нарешті, Cogram дозволяє легко розпочати роботу за лічені хвилини та пропонує ресурси для успіху клієнта та угоди про рівень обслуговування на основі клієнта.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Comm10
comm100.com
Comm100 є глобальним постачальником цифрового багатоканального програмного забезпечення для залучення клієнтів для освітніх, державних і комерційних організацій будь-якого розміру. За допомогою Comm100 організації можуть забезпечити чудовий цифровий досвід для клієнтів за допомогою настроюваного, орієнтованого на цінності чату в реальному часі, безпечного обміну повідомленнями, ботів на основі штучного інтелекту та автоматизації в одній інтегрованій консолі. Comm100 забезпечує нульовий час простою, найвищі стандарти безпеки та автоматизацію штучного інтелекту, що гарантує клієнтам отримання відповідей у будь-який час і в будь-якому місці.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
bluecap.ai
bluecap.ai
Виконуйте завдання швидше, розумніше та в масштабі. Уявіть собі підсумки майже в реальному часі, ініціюючи контекстні завдання та заповнюючи релевантну інформацію автоматизовано та бездоганно інтегровану у ваші робочі процеси: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho тощо.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — це компанія SaaS, яка прагне підірвати ринок гіперавтоматизації за допомогою BotzForce, своєї недорогої платформи автоматизації. Ми змінюємо старий спосіб надання служби підтримки ІТ, автоматизації процесів продажів і підтримки клієнтів за допомогою генеративних рішень ШІ та автоматизації нового покоління. Наша платформа BotzForce дозволяє підприємствам ефективніше керувати трудомісткими та повторюваними завданнями та знижувати витрати за рахунок автоматизації інфраструктури за допомогою сучасних рішень, таких як розмовний штучний інтелект, хмарні можливості та проста платформа без коду. Штаб-квартира Cuber AI розташована в Кремнієвій долині, а офіси розташовані в Хайдарабаді, Індія.
Hoory Conversations
hoory.com
Хоурі-це помічник з підтримки клієнтів, що працює на AI, який допомагає вашому бізнесу автоматизувати комунікації клієнтів та забезпечити 24/7 підтримки з нульовими затримками, перетворюючи кожну взаємодію на ідеальний досвід клієнтів. Працюючи від розмовного ШІ, машинного навчання та обробки природної мови, якісно виходить за рамки автоматизації. Він розуміє наміри клієнтів, дає відповідні відповіді та підвищує лояльність клієнтів, все, заощаджуючи час та зменшуючи витрати на бізнес. А крім своїх розширених можливостей AI, Х'юрі подвоюється як спільна поштова скринька, надаючи своїм агентам безшовний спосіб спілкування з клієнтами. Основні функції ● Вхідні, несуть відповідальність за всі ваші комунікації клієнтів через цю повну систему управління, де ви можете - проводити та відслідковувати всі взаємодії клієнтів - попросіть своїх агентів взяти розмови від вашого помічника AI - доступ до історій розмови своїх клієнтів (включаючи контактну інформацію, місцезнаходження та інші ідентифікатори) - фільтруючі розмови про теги, статус запиту, присвоєння, розташування та тощо. Позначте пріоритетні розмови з зіркою, щоб краще визначити своїх вибраних користувачів ● Навчання навчайте свого помічника AI, щоб надати точну та ефективну підтримку своїм клієнтам - визначити загальні запити клієнтів та навчити руку для миттєвих відповідей для кожного питання - додавайте розмови більш інтерактивними та цілеспрямованими шляхом додавання кнопок, посилань та зображень - додавання персоналізації до кожної взаємодії, використовуючи свою допомогу клієнтів, а також їхня допомога, а також підтримка спільної групи, що займається спільною командою, довідка для участі у співпраці HOORY, що допомагає, а також підтримка учасників спільної групи, що займається учасником спільно. Керуйте окремими дозволами та призначити конкретні завдання правильним експертам. ● Налаштована копія стилю віджетів відповідно до ідентичності вашого бренду, називаючи свій віджет, вибравши один із багатьох варіантів аватара та налаштувавши потрібну кольорову гаму. ● Розпізнавання мови надайте своїм клієнтам більше варіантів спілкування, змусивши помічника AI без особливих зусиль перетворити мову в текст і навпаки. Майбутні функції ● Люди отримують доступ до всієї вашої клієнтської бази в додаток People з розширеним пошуком, щоб переглянути та керувати всіма взаємодіями з кінцевими користувачами. ● Багатомовна підтримка, яка працює на багатомовному ринку? Надайте підтримку клієнтів на 100+ мовами, навчаючи одразу кілька мов, створюючи єдиний діалог. ● Форми збирають більше інформації про клієнтів та отримують більше від свого помічника AI, використовуючи розмови, щоб викликати правильні форми збору даних. ● Суб'єкти забезпечують більш високу персоналізацію, створюючи власні суб'єкти та дозволяючи своєму помічнику AI розпізнавати ці суб'єкти (наприклад, країна, електронна пошта, номер телефону, номер рахунку тощо) у запитах клієнтів та вжити умовних дій на основі цих. ● Діалоги мають ваш помічник проводять багатоетапні розмови та створити привабливі діалоги зі своїми клієнтами.
iAdvize
iadvize.com
IADVIZE-це провідна розмовна платформа, що працює на генеративному ШІ для електронної комерції. IADVIZE, провідна розмовна платформа, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгорнути занурюючий досвід клієнтів у масштабі, що працює на базі довіреного генеративного ШІ, сприяючи розмові через обмін повідомленнями протягом усієї подорожі клієнта. Забезпечуючи всебічне рішення для передпродажної підтримки та підтримки клієнтів, IAdvize має одну місію-підключити бренди та їх клієнтів за допомогою змістовних розмов. Основні бренди, такі як Samsung, Nespresso, Otterbox, Hyundai та Decathlon, розгорнули платформу, щоб збільшити свій дохід в Інтернеті, зменшити свої експлуатаційні витрати та створити лояльність клієнтів та залучення. Заснована в 2010 році, IAdvize має 230 співробітників, розташованих у Бостоні, Парижі, Дюссельдорфі та Нанті (штаб -квартира).
Kait
kait.ai
KAIT, що розшифровується як Кувейтська технологія штучного інтелекту (ШІ), є першою розмовною платформою на основі штучного інтелекту в Кувейті та GCC. Завдяки легкій інтеграції з каналами соціальних мереж KAIT може вивести ваш бізнес на новий рівень обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — це те, чим мав бути розмовний ШІ… Наша платформа корпоративного рівня, керована генеративним штучним інтелектом і власними моделями великих мов (LLM), революціонізує взаємодію з клієнтами завдяки самовдосконалюючим розмовним агентам ШІ. Наша місія полягає в тому, щоб демістифікувати штучний інтелект, зробити його доступним і простим у використанні, дати можливість підприємствам використовувати свої дані, масштабувати свої операції та підвищувати рівень обслуговування клієнтів. Співпрацюючи з компаніями по всьому світу, такими як Viva, Kaizen Gaming, Edenred і Allianz, Moveo.AI встановив надійну присутність у США, Греції та Бразилії. Завдяки глобальному охопленню понад 20 мовами наша платформа наразі обслуговує базу користувачів, яка перевищує 2 мільйони активних користувачів щомісяця.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія CPaaS, яка надає автоматизовані технологічні рішення ШІ через програмовані хмарні платформи. Plum Voice дозволяє клієнтам вибирати з набору інтелектуальних віртуальних голосових агентів (IVA) або індивідуальних рішень - інтерактивна голосова відповідь (IVR), опитування, обробка платежів тощо - для автоматизації повторюваних завдань, взаємодії з клієнтами та бізнес-процесів для економічної ефективності та економія коштів.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum прагне допомогти компаніям у 10 разів збільшити їхні потужності та звільнитися від повторюваних завдань за допомогою бек-офісних помічників ШІ Аркоса та Арчі. Зосереджуючись на бізнес-цінності, вони пристрасно прагнуть зробити інтеграцію технології штучного інтелекту в малий і середній бізнес легкою, безпечною та доступною. Arcanum, заснований у 2016 році, розташований у Веллінгтоні, Нова Зеландія.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Atomicwork допомагає вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-процесів за допомогою автоматизації робочих процесів на основі ШІ.
Automatorr
automatorr.com
Послуги Automatorr включають: * Спеціалізований набір талантів на постійні, контрактні чи випадкові ролі. * Консультування, консалтинг і впровадження на всіх етапах розробки рішення, впровадження та підтримки. * Ми пропонуємо повністю керовані програмні рішення, які вирішують галузеві проблеми. Ці рішення можна розгорнути за кілька днів, економічно та гарантують повернення інвестицій. * Отримайте доступ до понад 1000+ експертів через наш позаштатний онлайн-ринок талантів, щоб заповнити прогалини у вашій організації або завершити проекти в межах бюджету та вчасно.
Alltius
alltius.ai
Alltius - це платформа Genai, яка без особливих зусиль забезпечує додатки для підприємств, веб -сайтів та контактних центрів. За допомогою Alltius ви можете створити майстерні, безпечні та точні помічники AI, які можуть 2 -кратні продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за тижні. Сучасні цифрові подорожі та підтримка подорожують. Незважаючи на високі інвестиції для їх покращення, клієнти все ще довго чекають, щоб вирішити свої запити агентами підтримки, тоді як покупці стикаються з невідповідними смолами з боку торгових агентів. Alltius перетворює продажі, підтримку та взаємодію з клієнтами з помічниками AI, які допомагають агентам продажів продати більше, агенти підтримки закривають квитки та клієнти, знаходяться необхідну інформацію. Клієнти Alltius побачили збільшення продажів у 2 рази, 1,9x у відхиленні квитків на самообслуговування та 5 разів у час вирішення квитків протягом тижнів впровадження. Alltius живляє найбільшими організаціями у страхуванні, фінансових послугах, SaaS, консалтингу тощо. Alltius відрізняється від проектів DIY, традиційного чату та інших інструментів AI з його вичерпними функціями та можливостями: * Універсальність з точки зору варіантів створення AI Assistants джерел знань: Alltius інтегрується з широким спектром джерел, включаючи API, URL -адреси, документи, квитки, відеоролики, структуровані бази даних, зображення, діаграми тощо. Навички: Він здатний виконувати різноманітні завдання, такі як відповіді на запити, створення смол продажів, порівняння даних, запис до баз даних, створення квитків, маркування та складання електронних листів. Канали: чат -боти AI можна розгорнути в різних каналах, включаючи API, віджети, слабкість та інші. * Час на цінність: Alltius доставляє ROI протягом тижнів, здатні створювати та тренувати помічників AI за лічені хвилини, перевірити та переробити за день, отримуйте розуміння клієнтів, рекомендації щодо вдосконалення продуктів та інше з першого дня автоматично оновити свої поширені запитання та інше. * Точність: Використовуйте помічники Gen AI, які не містять галюцинації за допомогою наших передових технологій сегментації та знань. * Ефективність витрат: Розгорніть помічники AI з 1/10 вартістю проектів саморобки з ефективним кешуванням, самостійними рішеннями та робочими процесами, що не належать до LILM. * Масштабованість: Працюйте в обсягах шкали підприємства з комфортним керуванням понад 100 к запитів щодня. * Безпека: надзвичайно безпечна платформа з сертифікованими рішеннями SOC2 та сертифікованими ISO, з додатковою приватною хмарою для остаточного захисту даних. Поряд з платформою, експертна команда Alltius з експертами з AI з CMU, BCG, Google, Meta та більше роботи разом з вами, щоб досягти своїх цілей AI Gen AI. Допомагати кожному керівництву або клієнту; миттєво, легко з Алтсієм.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — це голосовий бот зі штучним інтелектом для корпоративних контакт-центрів. Голосовий бот Fundamento зі штучним інтелектом, спеціально створений для підприємств, зокрема в галузі фінансових послуг, може обробляти складні розмови з клієнтами за допомогою найкращих у своєму класі моделей вилучення об’єктів. Fundamento – це компанія, що фінансується Google, і вона активно співпрацює з такими компаніями, як Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar, над досягненням проривних покращень ефективності прибутків і збитків завдяки збільшенню масштабів і значному зниженню витрат. Клієнти Fundamento отримують переваги від: - Зниження витрат до 60% лише за 12 місяців - Безпрецедентне вдосконалення оптимізації воронки продажів - Помітне зниження AHT - Непохитний фокус на CSAT і CX як? Віртуальний агент Fundamento є інтуїтивно зрозумілим і легко вирішує типові проблеми, такі як затримка, помилки перетворення мовлення в текст (STT) і мовні ускладнення, які зазвичай зустрічаються у конкурентів. Його система також може вміло обробляти неструктуровані складні дані шляхом перекладу, транскрибування та розуміння намірів клієнта на кожному кроці. Fundamento працює з підприємствами в різних варіантах використання від простих до складних протягом життєвого циклу клієнта: - Обслуговування клієнтів - Кваліфікація керівника - Управління воронкою - Колекції - Перевірка даних
Mav
hiremav.com
Mav — це перший SMS-помічник на основі штучного інтелекту для торгових представників, які прагнуть розвиватися. Автоматизуйте зворотний зв’язок із потенційними клієнтами та клієнтами за допомогою текстових повідомлень. Незалежно від того, чи це планування зустрічей, кваліфікаційні перспективи чи підтримка потенційних клієнтів, Mav справляється з цим. Найміть Mav, розширте свій бізнес.
Mehery
mehery.com
Mehery – це молода компанія, якій вже рік, яка створює рішення в цифровому просторі. Його заснувала команда технократів і технологів із загальним понад 100-річним досвідом і великим досвідом у цифровізації корпоративних систем, цифровій трансформації великих підприємств і розбудові систем управління соціальними медіа в масштабах. Mehery народилася з ідеї демократизувати взаємодію з клієнтами – інформаційну, активну, проактивну та реактивну в усіх цифрових активах організації. Ми вважаємо, що правильне оцифрування та надання можливості видобувати його без використання коду, без участі цифрового маркетингу, стане ключем до успіху підприємства. Наші клієнти є нашими партнерами у спільному успіху. Наша спільна подорож тільки почалася.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — це хмарний продукт, який використовує розмовний штучний інтелект, машинне навчання та технології обробки природної мови для автоматизації взаємодії з клієнтами та співробітниками. Його технологія IVA забезпечує швидке, просте, персоналізоване обслуговування за допомогою провідних у галузі можливостей розпізнавання голосу та обміну цифровими повідомленнями, створюючи позитивні взаємодії, які сприяють підвищенню задоволеності клієнтів і співробітників. Mosaicx робить розмовний ШІ напрочуд простим.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає розширити можливості маркетингу та продажів за допомогою автоматизації розмов, щоб фіксувати, залучати, спілкуватися, кваліфікацію та планувати зустрічі з потенційними клієнтами в масштабі, з персоналізованою двосторонньою розмовою через електронну пошту, чат на веб-сайті та SMS. Exceed.ai відкриває більше можливостей для отримання прибутку за допомогою вашого існуючого каналу, надає вашим потенційним клієнтам кращий досвід і більше часу для відділів продажів і маркетингу, щоб зосередитися на виконанні найефективнішої роботи, як-от налагодження стосунків із потенційними клієнтами, змістовні розмови та закриття угод. Exceed інтегрується з вашою CRM і платформою автоматизації маркетингу.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — це інструмент штучного інтелекту, який функціонує як віртуальний телефонний агент. Він пропонує цілодобові можливості обробки викликів, гарантуючи, що клієнти можуть підключатися у зручний для них час. Вона розроблена з урахуванням гнучкості, що дозволяє користувачам адаптувати систему для ефективного задоволення своїх конкретних потреб. Однією з ключових цінних пропозицій Slang.ai є його простота налаштування, що дає змогу швидко інтегрувати інструмент у існуючу комунікаційну інфраструктуру бізнесу. Основна увага цього інструменту зосереджена на задоволенні клієнтів, спрямованому на покращення досвіду клієнтів шляхом надійного та швидкого виконання їхніх запитів і запитів. Slang.ai підходить для підприємств будь-якого розміру, які прагнуть оптимізувати свою телекомунікаційну ефективність.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь-який час. Ми обслуговуємо клієнтів у багатьох галузях, насамперед підприємства зі списку Fortune 500, які прагнуть забезпечувати позитивний досвід клієнтів. Pypestream обслуговує компанії середнього та великого розміру в різних галузях, таких як страхування, охорона здоров’я, подорожі, телекомунікації, потокове передавання, фінансові послуги та електронна комерція, які прагнуть забезпечувати винятковий досвід клієнтів.
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — це віртуальний помічник із закриття титульних компаній на основі штучного інтелекту! Вона розумна, винахідлива і завжди готова допомогти: * Обслуговування клієнтів: відповіді на загальні запитання та запитання щодо файлів у режимі 24/7/365 для Resware, SoftPro та RamQuest. * Введення замовлень: відкриває нові замовлення в системі виробництва програмного забезпечення Resware, цілодобово та без вихідних. * Закриття: створює оцінку кінцевих витрат покупця та нетто-аркуш продавця цілодобово та без вихідних (тільки ResWare). * Обробка: збирає та обробляє інформацію про продавця/покупця через смарт-форми Alanna. * Підтримка: завчасно надсилає текстові повідомлення та електронні листи всім сторонам угоди. * Продажі: розширює можливості масових маркетингових кампаній із текстовими повідомленнями для маркетингу після закриття, утримання клієнтів і нового бізнесу. * Маркетинг: виступає в якості амбасадора вашого бренду, проводячи споживачів через процес отримання назви.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
Laiye
laiye.com
Laiye є піонером Work Execution System, бізнес-технологічної структури, побудованої на синергії між людьми та цифровими працівниками. Програмне забезпечення Laiye об’єднує в одній платформі різноманітні інструменти, які компанії використовують для виконання цифрових завдань, наприклад інтелектуальну обробку документів (IDP), розмовний штучний інтелект, інтелектуальний аналіз процесів, інтелектуальну автоматизацію та інші. Крім того, великі мовні моделі та базові моделі використовуватимуться в процесі проектування та створення варіантів використання, що пришвидшить розробку та час для отримання цінності для клієнтів. Створений на основі відкритої екосистеми, Laiye допомагає компаніям оптимізувати технології, які вони вже мають. Laiye є першою компанією у своїй галузі, яка взяла на себе зобов’язання повернути 100% ліцензійних зборів, якщо погоджені бізнес-результати не будуть досягнуті.
Espressive
espressive.com
Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєднання цифрового досвіду, інтелекту та автоматизації, щоб надавати працівникам самодопомогу, яка перевищує людські можливості, щоб покращити досвід отримання допомоги на роботі. Бариста бере на себе роль обслуговуючого агента, привносячи найкращий людський досвід із найкращим штучним інтелектом. Використовуючи запатентовану та доменно-спеціальну велику мовну модель (LLM), Employee Language Cloud, а також інтеграцію з узагальненими LLMs, Barista автоматизує вирішення питань, проблем і запитів співробітників за допомогою персоналізованого досвіду, що призводить до прийняття працівниками 80 до 85 % і зменшена кількість дзвінків до служби підтримки від 50% до 70%.
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Його власна платформа штучного інтелекту, що самонавчається, дозволяє компаніям автоматизувати взаємодію в масштабі, підвищуючи ефективність і сприяючи позитивним результатам. Віртуальні агенти Boost.ai, яким довіряють підприємства з різних галузей, стабільно підтримують рівень вирішення вище 90 відсотків, щодня автоматизуючи тисячі взаємодій. Заснована в 2016 році компанія Boost.ai підтримується Nordic Capital і працює зі своєї штаб-квартири в Санднесі, Норвегія, з глобальними офісами в таких містах, як Лос-Анджелес, Копенгаген і Лондон.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - провідний постачальник Advanced AI з десятиліттям досвіду допомоги підприємствам реалізувати цінність бізнесу за допомогою безпечного та відповідального використання ШІ. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без коду використовуються для забезпечення досвіду клієнтів та працівників від автоматизованої до людської допомоги та для створення генеративних програм, що підтримуються AI. Kore.ai застосовує відкритий підхід, що дозволяє компаніям вибирати LLMS та інфраструктуру, які найкраще задовольняють їхні потреби в бізнесі. Довіри понад 200 партнерів та 400 компаній Fortune 2000, Kore.ai допомагає їм орієнтуватися на стратегію AI. Компанія має сильний патентний портфоліо в просторі AI і була визнана лідером та новатором найкращими аналітиками. Штаб -квартира штаб -квартири в Орландо Кор.
Cognigy
cognigy.com
Cognigy робить революцію в індустрії обслуговування клієнтів, використовуючи найсучаснішу технологію ШІ на ринку. Його відзначене нагородами рішення Cognigy.AI дає можливість компаніям надавати виняткові послуги, які є миттєвими, персоналізованими, будь-якою мовою та будь-яким каналом. Ідеально поєднуючи Generative і Conversational AI для створення AI Agents, Cognigy формує майбутнє обслуговування клієнтів, підвищуючи задоволеність клієнтів і підтримуючи співробітників у режимі реального часу. Створений на основі провідної у світі платформи розмовного штучного інтелекту, Cognigy.AI пропонує клієнтам наступне покоління з набором готових рішень, включаючи голосових агентів штучного інтелекту, агентів цифрового чату штучного інтелекту та агента Copilot. Оснащена десятками попередньо підготовлених навичок, платформа бездоганно працює з існуючими корпоративними системами та вчиться у ваших агентів, надаючи їм надздібності. Понад 1000 брендів у всьому світі довіряють Cognigy та її широкій партнерській мережі створити агентів обслуговування клієнтів AI для свого бізнесу. Вражаюче портфоліо клієнтів Cognigy по всьому світу включає Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz і Toyota.
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