Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про моделі використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментування з новими веб-сайтами, щоб оцінити їх вплив на коефіцієнти конверсії.
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Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. – це американська компанія, розташована в Сан-Франциско, яка надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів. Їх онлайн-платформа візуального редактора дозволяє користувачам проектувати, створювати та запускати веб-сайти.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Builder.io
builder.io
Візуально доповніть свій стек технологій. Перетягуйте, щоб створювати сторінки та розділи у вашій структурі за допомогою ваших компонентів.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Dorik
dorik.com
Створюйте красиві веб-сайти без коду! Гнучкий і простий у використанні конструктор веб-сайтів nocode із 130+ компонентами інтерфейсу користувача та красивими шаблонами. Заощаджуйте час і гроші на створенні свого наступного веб-сайту.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Swipe Pages
swipepages.com
Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
TWIPLA
twipla.com
Ідеальна альтернатива конфіденційності Google Analytics. Приєднуйтеся до більш ніж 2,5 мільйонів веб-сайтів, які вже користуються перевагами аналітики та розвідки, яка забезпечує конфіденційність.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
TheyDo
theydo.io
Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Phonesites
phonesites.com
Перетворіть більше відвідувачів на клієнтів. Легко створюйте веб-сайти, цільові сторінки, опитування, спливаючі вікна та цифрові візитні картки всього за 10 хвилин. Все прямо з вашого телефону!