Платформи для роботи з контентом - Найпопулярніші застосунки
Платформи контенту дають компаніям можливість створювати персоналізовані враження, які стимулюють залучення аудиторії. Ці інструменти починаються з надання функцій, які централізують і організовують маркетингові активи за допомогою тегів і категоризації на основі аудиторії або варіанту використання. Після того, як вміст упорядковано, платформи для роботи з вмістом пропонують функції персоналізації, щоб адаптувати досвід для певної аудиторії з метою отримання бажаних бізнес-результатів. Ці результати можуть включати, серед іншого, захоплення потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів або скерування людей до контекстних закликів до дії. Окрім персоналізації, платформи для роботи з контентом часто включають функції розповсюдження та аналітичні можливості для відстеження ефективності контенту та отримання інформації про аудиторію. Команди контент-маркетингу використовують ці інструменти, щоб максимізувати цінність, отриману від їх вмісту та взаємодії з аудиторією, заохочуючи активне залучення. Використовуючи платформи для роботи з контентом, компанії можуть створювати переконливі та персоналізовані враження, які резонують з їхньою цільовою аудиторією, зрештою сприяючи значущим результатам і сприяючи міцним зв’язкам.
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Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Spott
spott.ai
Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створі...
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Visually
visual.ly
Створюйте привабливу інфографіку, відео та електронні книги для своїх маркетингових кампаній. Ми робимо створення преміум-контенту швидким, простим і доступним.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
StoryScale
storyscale.com
Змініть спосіб демонстрації. Назавжди. На вашому сайті. У вашому стеку продажів. Зробіть демонстраційні ролики продуктів самообслуговуванням. Допоможіть потенційним клієнтам подолати «прірву розгляду». Наповніть свою систему можливостями, пов’язаними з продуктом.
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Наша платформа дає змогу видавцям, розробникам контенту, фахівцям з маркетингу та електронної комерції легко створювати та публікувати цікаві цифрові матеріали. Завдяки нашій передовій технології перегортання HTML5 ваш вміст можна перегл...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Skyword360
skyword.com
Skyword дозволяє брендам легко розповідати справжні історії, які встановлюють довіру та будують тривалі відносини. Наше відзначене нагородами програмне забезпечення контент-маркетингу, глобальна мережа талантів і набір послуг сприяють зростанню бізнесу понад 300 найкращих світових брендів.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Tourial
tourial.com
Дозвольте покупцям взаємодіяти з вашим продуктом прямо з вашого веб-сайту. Коли самообслуговування неможливе (або це дуже важко), інтерактивні демонстрації зроблять вас більш орієнтованими на продукт без величезного підйому.
Vev
vev.design
Vev — це нове покоління веб-конструкторів, що дозволяє командам реалізовувати найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
ScreenSpace
screenspace.io
У світі відволікань, перенасичених ринків і міленіалів… Команди маркетингу та продажів покладаються на ScreenSpace, щоб прорватися крізь шум → емоційно залучити високоякісних клієнтів → і спрямувати їх у непереборну подорож до YES! Давайте будемо чесними → Ваші клієнти вражені. Загальні відео • Екск...
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для виявлення та розповсюдження вмісту.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке дає змогу редакційним командам безперебійно та ефективно надавати оперативні новини. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, т...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
OneIQ
oneiq.com
Оптимізуйте досвід роботи з додатками, витрати та ресурси, надаючи командам доступ до ефективних ідей, керованих штучним інтелектом, і спільного, корельованого контексту на всіх рівнях.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.
UpContent
upcontent.com
UpContent допомагає користувачам зміцнити довіру своєї аудиторії шляхом виявлення, співпраці та розповсюдження підібраного вмісту на різноманітних платформах.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений для збільшення залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та анал...
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір ...
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence від Knotch визначає, який вміст працює та чому, тож ви можете витрачати менше часу на здогади та більше на дії. Нам довіряють маркетингові групи, що керуються даними
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання на основі продукту по всій послідовності продажів і маркетингу: - Перетворюйте відвідувачів...
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
FORTVISION
fortvision.com
Збільште продажі, отримайте більше підписок на електронні листи та покажіть своїй аудиторії динамічний, персоналізований вміст за допомогою платформи автоматизації маркетингу та веб-персоналізації FORTVISION. FORTVISION — це найрозумніший спосіб покращити рівень залученості та конверсії в одному міс...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — це платформа інтерактивного вмісту, яка дає брендам можливість створювати інтерактивний досвід, який залучає, розважає та навчає їх аудиторію — без написання жодного рядка коду. Завдяки широкому спектру доповнень і компонентів платформа Dot.vu надає своїм користувачам повну творчу свободу у...
Maglr
maglr.com
Maglr — це платформа для створення контенту, яка дозволяє компаніям створювати візуальний та інтерактивний контент для продажів і маркетингових комунікацій. Платформа дозволяє маркетологам і дизайнерам легко створювати онлайн-публікації, презентації та мікроконтент без коду. Приєднуйтесь до їхньої м...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth дозволяє сучасному підприємству створювати красиві веб-сайти без використання коду для всього, від пропозицій цифрових продажів до оголошень про найм персоналу. Які проблеми ми допомагаємо вам вирішити? 1.) Швидкість виходу на ринок – створюйте сайти, зручні для мобільних пристроїв, швидко...
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення корис...
SundaySky
sundaysky.com
Сучасні маркетологи знають силу відео, але визнають, що традиційна модель виробництва зламана. SundaySky дає можливість компаніям створювати, персоналізувати та розповсюджувати відео в великих масштабах ефективно та незалежно. Ми спрощуємо для користувачів створення високоякісного відео професійного...
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.