Програмне забезпечення каси - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити продаж квитків, відстежувати повну подорож відвідувачів або оптимізувати робочий процес, щоб зробити свій бізнес ефективнішим; наше уніфіковане комерційне рішення для атракціонів, потужність штучного інтелекту стане вашим союзником у досягненні ваших цілей.
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допо...
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
pretix
pretix.eu
pretix — це складне програмне забезпечення для продажу квитків, яке є комплексним: Інтернет-магазин, каси та пункти продажу квитків з акцентом на конфіденційність і безпеку. pretix пропонує повні багатомовні можливості, добре адаптується до вашої події та розширюється за допомогою плагінів і REST AP...
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, відвідуваність веб-сайту та доходи від продажів.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних под...
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте свої квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у використанні платформа, де ви можете керувати своїми подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отр...
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію...
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція со...
Showpass
showpass.com
Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, вклю...
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — некомерційна технологічна компанія, яка допомагає процвітати мистецьким і культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Продаж квитків працює разом із збором коштів, членством, маркетингом, освітою та перед домом. Інтуїтивно зрозумілі інструме...
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам'ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу н...
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.
TicketSpice
ticketspice.com
Програма № 1 для продажу квитків на події для професіоналів, які продають квитки онлайн Продавайте квитки онлайн на свій фестиваль, ферму, ярмарок, концерт, музей тощо. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний.