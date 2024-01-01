RoboHead

RoboHead

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Вебсайт: robohead.net

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RoboHead — це програмне рішення для управління проектами, розроблене для професіоналів із маркетингу та творчості, яке допомагає командам зосередитися на своїх людях, термінах виконання та творчих результатах. У RoboHead є все, що вам потрібно для створення чудової роботи, в одному місці: графіки, бюджети, результати, онлайн-перевірка, опитування, звіти, управління активами тощо.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: robohead.net

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