Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dappr» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Почніть і керуйте своїм бізнесом в одному місці з Dappr. Створіть ТОВ або С-корпорацію, отримайте поточний рахунок, налаштуйте бухгалтерський облік, розраховуйте зарплату, надсилайте рахунки-фактури та багато іншого. Dappr — це єдина платформа, яка вам потрібна!

Вебсайт: dappr.com

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