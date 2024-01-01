Alaan

Alaan

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Вебсайт: alaan.com

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Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізувати бюджет компанії 4. Контролювати свої фінанси За підтримки Y Combinator та кількох глобальних інвесторів Alaan допоможе фінансовим командам заощадити час, гроші та зусилля.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: alaan.com

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Альтернативи

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Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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