Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Alaan» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізувати бюджет компанії 4. Контролювати свої фінанси За підтримки Y Combinator та кількох глобальних інвесторів Alaan допоможе фінансовим командам заощадити час, гроші та зусилля.

Вебсайт: alaan.com

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