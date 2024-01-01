Payment Card Issuance Software - Найпопулярніші застосунки
Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Equals Money
equalsmoney.com
Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.
Blackсatсard
blackcatcard.com
Відкрийте рахунок IBAN в Європі безкоштовно. Отримайте платіжну картку, кешбек до 5%, інтегрований криптосервіс та багато іншого за 0 євро на місяць.
Kodo
kodo.com
Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
Wallester
business.wallester.com
Почніть випускати безкоштовні віртуальні або фізичні візитки, керуйте витратами компанії в одному місці. Зареєструйтеся зараз і отримайте доступ до рахунку VISA IBAN за день безкоштовно!
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають можливість власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримувати швидке фінансування та отримуват...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпеченн...
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізув...
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — повноцінний необанк для стартапів.
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.
KlearCard
getkleercard.com
The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...
Payowire
payowire.com
Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...
Jeeves
tryjeeves.com
Оптимізуйте глобальні фінанси за допомогою однієї платформи. Випускайте картки, надсилайте платежі та керуйте глобальними витратами за допомогою універсальної платформи.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Statrys
statrys.com
Statrys обслуговує всі ваші потреби в оплаті з людським дотиком. Зареєструйтеся сьогодні, щоб отримати мультивалютний рахунок, картку Mastercard і конкурентоспроможні курси валют.
Lithic
lithic.com
Lithic дозволяє легко створювати платіжні картки для активації та контролю витрат. Розроблені для розробників, доступні будівельні блоки Lithic скорочують час виходу на ринок, відкривають нові джерела доходу та масштабуються відповідно до розвитку вашого бізнесу. Незалежно від того, чи створюєте ви ...
Marqeta
marqeta.com
Миттєво випускайте картки та обробляйте карткові платежі за допомогою нашої відкритої платформи API. Дізнайтеся, як сучасна платформа Marqeta для випуску карток розширює можливості для компаній та інноваторів.