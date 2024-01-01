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Payment Card Issuance Software - Найпопулярніші застосунки

Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Pleo

Pleo

pleo.io

Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Відкрийте рахунок IBAN в Європі безкоштовно. Отримайте платіжну картку, кешбек до 5%, інтегрований криптосервіс та багато іншого за 0 євро на місяць.

Kodo

Kodo

kodo.com

Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Почніть випускати безкоштовні віртуальні або фізичні візитки, керуйте витратами компанії в одному місці. Зареєструйтеся зараз і отримайте доступ до рахунку VISA IBAN за день безкоштовно!

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають можливість власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримувати швидке фінансування та отримуват...

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпеченн...

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізув...

Circula

Circula

circula.com

Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

Cheqly — повноцінний необанк для стартапів.

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.

NUMARQE

NUMARQE

numarqe.com

NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.

KlearCard

KlearCard

getkleercard.com

The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.

dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...

Payowire

Payowire

payowire.com

Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...

Bento for Business

Bento for Business

bentoforbusiness.com

Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...

Jeeves

Jeeves

tryjeeves.com

Оптимізуйте глобальні фінанси за допомогою однієї платформи. Випускайте картки, надсилайте платежі та керуйте глобальними витратами за допомогою універсальної платформи.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...

Statrys

Statrys

statrys.com

Statrys обслуговує всі ваші потреби в оплаті з людським дотиком. Зареєструйтеся сьогодні, щоб отримати мультивалютний рахунок, картку Mastercard і конкурентоспроможні курси валют.

Lithic

Lithic

lithic.com

Lithic дозволяє легко створювати платіжні картки для активації та контролю витрат. Розроблені для розробників, доступні будівельні блоки Lithic скорочують час виходу на ринок, відкривають нові джерела доходу та масштабуються відповідно до розвитку вашого бізнесу. Незалежно від того, чи створюєте ви ...

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

Миттєво випускайте картки та обробляйте карткові платежі за допомогою нашої відкритої платформи API. Дізнайтеся, як сучасна платформа Marqeta для випуску карток розширює можливості для компаній та інноваторів.

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