Spenmo

Spenmo

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Вебсайт: spenmo.com

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Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, економлять понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: spenmo.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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