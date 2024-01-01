Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, економлять понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.

Вебсайт: spenmo.com

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