The Pitch

The Pitch

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Вебсайт: thepitch.show

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«The Pitch» — це подкаст про інвестування стартапів, у якому справжні засновники презентують свій бізнес венчурним капіталістам та ангелам-інвесторам, щоб отримати фінансування. Шоу, організоване Джошем Муччіо, забезпечує внутрішній погляд на процес збору коштів, показуючи справжні презентації, відгуки інвесторів і результати. Слухачі можуть стежити за різними стартапами та дізнаватися про динаміку венчурного капіталу. Подкаст допоміг засновникам зібрати мільйони доларів і доступний на таких платформах, як Apple Podcasts, Spotify і YouTube.

Вебсайт: thepitch.show

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