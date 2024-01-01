Soldo

Soldo

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Вебсайт: soldo.com

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Soldo раз і назавжди позбавляє від відшкодування витрат, об’єднавши картки компанії Soldo та нашу платформу керування витратами. Співробітникам ніколи не доведеться витрачати власні гроші. Ніхто не витрачає час на відсутність квитанцій. А фінансові команди контролюють витрати компанії. За допомогою Soldo ви контролюєте всі витрати підприємства, а завдяки інтеграції з вашою бухгалтерською системою ви можете швидко та легко звіряти витрати. Ви можете оснастити картками Mastercard® Soldo деяких або всіх співробітників, цілі команди чи навіть зовнішніх співробітників, вирішуючи, хто має доступ до грошей компанії та правила, за якими їх витрачати.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: soldo.com

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Paylocity

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Paycom

Paycom

paycom.com

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freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

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