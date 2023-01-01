Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Navan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Navan (раніше TripActions) довіряють майже 4000 глобальних підприємств, щоб допомогти в управлінні корпоративними поїздками та витратами, щоб захистити працівників, які подорожують, контролювати витрати та економити гроші

Вебсайт: navan.com

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