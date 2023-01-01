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Prophets

Prophets

poki.com

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Prophets, bilgeliği ihtiyacı olan kitlelerle paylaşmak zorunda olan bir peygamber olduğunuz komik bir simülasyon oyunudur. Tek yapmanız gereken takipçilerinize birkaç kelime söylemek. Ancak bunun o kadar basit olmadığını size temin ederiz. Oyun başladığında çevrenizi kontrol etmelisiniz, böylece ne söyleyeceğiniz veya bunu kaç kelimeyle söylemeniz gerektiği konusunda çevrenizden dinamik ipuçları alabilirsiniz. The Traditionist, The Animist, The Absurdist, The Pacifist, The Cynic, The Mystic ve The Rationalist gibi zekice tasarlanmış ve canlandırılan canlı karakterlerden biri olarak oynamakta özgürsünüz. Bu karakterlerin her birinin kendine özgü bir görünümü, kişiliği ve dünya algısı vardır. Her karakterin komik kısımlarını gerçekten takdir etmek için tüm peygamberler gibi oynadığınızdan emin olun. Ne için bekliyorsun? Devam edin ve konuşmaya başlayın ve herkese peygamberin "profesyonel" kelimesini koyduğunuzu gösterin! Düşüncelerinizi veya komutlarınızı yazarak iletin. Oyun başladığında çevrenizi kontrol edin, böylece ne söyleyeceğiniz veya bunu kaç kelimeyle söylemeniz gerektiği konusunda çevrenizden dinamik ipuçları alabilirsiniz. Prophets, Almanya merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan Studio Seufz tarafından geliştirilmiştir. Poki'de diğer harika macera oyunlarını da oynayın: Murder, Caesar's Day Off ve Moon WaltzPoki'de Prophets'i ücretsiz oynayabilirsiniz.Prophets, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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